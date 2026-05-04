Gunung Semeru Meletus, Disertai Awan Panas Guguran Sejauh 2.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |10:22 WIB
Gunung Semeru Erupsi (Foto: Magma Indonesia)
JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur meletus pagi ini, Senin 04 Mei 2026 pukul 07:44 WIB. PVMBG mencatat letusan disertai Awan Panas Guguran dengan jarak luncur 2000 meter ke arah Besuk Kobokan.

"Letusan disertai Awan Panas Guguran dengan jarak luncur ± 2000 meter, mengarah ke tenggara (besuk kobokan)," tulis PVMBG, Senin (4/5/2026).

PVMBG pun melaporkan tinggi kolom abu letusan teramati ± 1.200 m di atas puncak (± 4.876 m di atas permukaan laut). 

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 12 mm dan durasi ± 3 menit 10 detik," tulisnya.

Saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). 

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," imbau PVMBG. 

 

