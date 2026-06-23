Gunung Semeru Meletus, Kolom Abu Capai 1.200 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Selasa (23/6/2026) pagi. Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru, erupsi terjadi pada pukul 05.30 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 1.200 meter di atas puncak atau sekitar 4.876 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan condong ke arah selatan. Petugas mencatat erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi sekitar 2 menit 17 detik. Saat laporan diterbitkan, erupsi masih berlangsung.

Saat ini, Gunung Semeru berstatus Level III (Siaga). Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.

Selain itu, masyarakat tidak diperbolehkan beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.

PVMBG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama di Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat.

Potensi lahar juga dapat terjadi di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

(Arief Setyadi )

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