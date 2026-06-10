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Gunung Semeru Erupsi, Tinggi Kolom Abu Capai 1.200 Meter di Atas Puncak

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |07:29 WIB
Gunung Semeru Erupsi, Tinggi Kolom Abu Capai 1.200 Meter di Atas Puncak
Gunung Semeru Erupsi (foto: PVMBG)
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JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu (10/6/2026) pukul 05.35 WIB. Tinggi kolom abu yang teramati mencapai sekitar 1.200 meter di atas puncak atau sekitar 4.876 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan condong ke arah utara.

"Telah terjadi erupsi G. Semeru, Jawa Timur pada tanggal 10 Juni 2026 pukul 05.35 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.200 meter di atas puncak (± 4.876 meter di atas permukaan laut)," tulis petugas Pos Pengamatan Gunungapi Semeru dalam laporan resmi yang diterima, Rabu (10/6/2026).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah utara," sambungnya.

PVMBG mencatat erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 2 menit 17 detik. Hingga laporan disusun, aktivitas erupsi masih berlangsung.

"Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," demikian keterangan Pos Pengamatan Gunungapi Semeru.

 

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