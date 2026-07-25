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Gunung Lewotobi Laki-laki Tiga Kali Erupsi, Abu Vulkanik Mencapai 600 Meter

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |08:16 WIB
Gunung Lewotobi Laki-laki Tiga Kali Erupsi, Abu Vulkanik Mencapai 600 Meter
Gunung Lewotobi Laki-laki Tiga Kali Erupsi (foto: PVMBG)
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JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami erupsi tiga kali sejak Sabtu (25/7/2026) dini hari. Adapun erupsi pertama tercatat sekira pukul 00.52 WITA.

"Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Sabtu, 25 Juli 2026, pukul 00.52 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ±300 meter di atas puncak (±1.884 meter di atas permukaan laut)," tulis keterangan MAGMA ESDM.

Kemudian, erupsi kedua terjadi sekira pukul 01.32 WITA. Saat erupsi, tinggi kolom abu mencapai sekitar 600 meter di atas puncak.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 10,5 mm dan durasi 201 detik," sambungnya.

Terakhir, erupsi yang terjadi sekira pukul 06.51 WITA, tinggi kolom abu teramati setinggi 300 meter di atas puncak. Saat erupsi, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut.

 

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