Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Pagi Ini, Semburkan Kolom Abu 1.000 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur meletus pada Sabtu (18/7/2026) pukul 09.38 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu teramati sekitar ±1.000 meter di atas puncak atau ±2.584 meter di atas permukaan laut.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi ±3 menit 15 detik,” tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

Saat ini, Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level III (Siaga). PVMBG merekomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki serta pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius 5 kilometer dari pusat erupsi.

PVMBG juga meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah serta tidak mempercayai informasi atau isu yang tidak jelas sumbernya.

Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di wilayah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote.

“Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi Laki-laki, memakai masker/penutup hidung-mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan,” imbaunya.

(Arief Setyadi )

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