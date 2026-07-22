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Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Kolom Abu Capai 1,2 Kilometer di Atas Puncak

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |10:16 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Kolom Abu Capai 1,2 Kilometer di Atas Puncak
Gunung Lewotobi Laki-Laki erupsi, 22 Juli 2026.
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JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan mengalami erupsi pada Rabu (22/7/2026) pukul 10.29 WITA.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 1.200 meter di atas puncak atau sekitar 2.784 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak condong ke arah utara serta barat laut. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 29,6 milimeter dan durasi sekitar 3 menit 1 detik.

Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki masih berstatus Level III (Siaga).

PVMBG merekomendasikan masyarakat di sekitar gunung serta pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius 5 kilometer dari pusat erupsi.

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