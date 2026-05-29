Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Semeru Erupsi Malam Ini, Kolom Abu Capai 2.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |19:35 WIB
Gunung Semeru Erupsi Malam Ini, Kolom Abu Capai 2.000 Meter
Gunung Semeru Erupsi (foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA – Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Jumat (29/5/2026) pukul 19.07 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu mencapai sekitar 2.000 meter di atas puncak atau sekitar 5.676 meter di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara sekitar 3 menit 51 detik," tulis PVMBG dalam keterangan resminya.

PVMBG juga melaporkan bahwa erupsi disertai awan panas ke arah tenggara melalui Besuk Kobokan dengan jarak luncur mencapai 2.000 meter. Hingga laporan dibuat, erupsi masih berlangsung.

Saat ini, Gunung Semeru berada pada status Level III atau Siaga. PVMBG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

"Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak," tulis PVMBG.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221322//gunung_semeru_erupsi-Y9Wg_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Malam Ini, Awan Panas Meluncur 2,5 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/340/3220756//viral-gk3V_large.jpg
Breaking News! Gunung Semeru Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik hingga 1.000 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220522//gunung_semeru-k7Hm_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Setinggi 1.000 Meter, Waspada Awan Panas Guguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/340/3219690//gunung_dukono_kembali_erupsi_pada_20_mei_2026-npjX_large.jpg
Gunung Dukono Kembali Erupsi, Semburkan Kolom Abu hingga 1.500 Meter di Atas Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219391//gunung_dukono_meletus_lagi-frt6_large.JPG
Gunung Dukono Meletus Lagi! PVMBG Tetapkan Status Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219264//gunung_dukono_erupsi-bYBO_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Setinggi 3.000 Meter Pagi Ini, PVMBG Ingatkan Ancaman Abu Vulkanik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement