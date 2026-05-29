Gunung Semeru Erupsi Malam Ini, Kolom Abu Capai 2.000 Meter

JAKARTA – Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Jumat (29/5/2026) pukul 19.07 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu mencapai sekitar 2.000 meter di atas puncak atau sekitar 5.676 meter di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara sekitar 3 menit 51 detik," tulis PVMBG dalam keterangan resminya.

PVMBG juga melaporkan bahwa erupsi disertai awan panas ke arah tenggara melalui Besuk Kobokan dengan jarak luncur mencapai 2.000 meter. Hingga laporan dibuat, erupsi masih berlangsung.

Saat ini, Gunung Semeru berada pada status Level III atau Siaga. PVMBG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

"Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak," tulis PVMBG.