Gunung Dukono Erupsi Setinggi 3.000 Meter Pagi Ini, PVMBG Ingatkan Ancaman Abu Vulkanik

JAKARTA - Gunung Dukono kembali mengalami erupsi pagi ini, Selasa (19/5/2026) pukul 07.25 WIT. PVMBG mencatat tinggi kolom abu teramati mencapai ±3.000 meter di atas puncak atau sekitar ±4.087 meter di atas permukaan laut.

“Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara,” tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

PVMBG melaporkan erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi 111,69 detik. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung.

Saat ini, Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada). Masyarakat di sekitar gunung dan para wisatawan diimbau tidak beraktivitas, mendaki, maupun mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 kilometer.

PVMBG menjelaskan, letusan abu vulkanik terjadi secara periodik dan sebarannya mengikuti arah serta kecepatan angin sehingga wilayah terdampak abu dapat berubah-ubah.

Karena itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono diminta selalu menyiapkan masker atau penutup hidung dan mulut guna menghindari bahaya abu vulkanik terhadap sistem pernapasan.

(Awaludin)

