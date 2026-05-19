Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Dukono Erupsi Setinggi 3.000 Meter Pagi Ini, PVMBG Ingatkan Ancaman Abu Vulkanik

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |07:09 WIB
Gunung Dukono Erupsi Setinggi 3.000 Meter Pagi Ini, PVMBG Ingatkan Ancaman Abu Vulkanik
Gunung Dukono Erupsi (foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Dukono kembali mengalami erupsi pagi ini, Selasa (19/5/2026) pukul 07.25 WIT. PVMBG mencatat tinggi kolom abu teramati mencapai ±3.000 meter di atas puncak atau sekitar ±4.087 meter di atas permukaan laut.

“Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara,” tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

PVMBG melaporkan erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi 111,69 detik. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung.

Saat ini, Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada). Masyarakat di sekitar gunung dan para wisatawan diimbau tidak beraktivitas, mendaki, maupun mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 kilometer.

PVMBG menjelaskan, letusan abu vulkanik terjadi secara periodik dan sebarannya mengikuti arah serta kecepatan angin sehingga wilayah terdampak abu dapat berubah-ubah.

Karena itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono diminta selalu menyiapkan masker atau penutup hidung dan mulut guna menghindari bahaya abu vulkanik terhadap sistem pernapasan.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/340/3219008//gunung_merapi-s4Y7_large.jpg
Gunung Merapi Dua Kali Luncurkan Awan Panas Guguran Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218891//gunung_dukono-Jzkc_large.jpg
Gunung Dukono Meletus Setinggi 3.200 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/340/3218665//gunung_dukono_erupsi-q39G_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2.700 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218632//gunung_dukono_kembali_erupsi_dahsyat-IKfU_large.jpg
Aktivitas Vulkanik Gunung Dukono Masih Tinggi, PVMBG Larang Warga Mendekat Radius 4 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/340/3218509//gunung-oNcq_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Kembali Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 3.400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/340/3218394//gunung_dukono-zUJ9_large.jpg
Gunung Dukono Tercatat 48 Kali Erupsi sejak 9-14 Mei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement