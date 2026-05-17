Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Merapi Dua Kali Luncurkan Awan Panas Guguran Hari Ini

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |23:05 WIB
Gunung Merapi Dua Kali Luncurkan Awan Panas Guguran Hari Ini
Gunung merapi erupsi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Merapi yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, meluncurkan dua kali awan panas guguran, pada Minggu (17/5/2026).

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat, awan panas terjadi pada pukul 15.21 WIB dan 19.20 WIB.

Kepala BPPTKG, Agus Budi Santoso mengatakan, awan panas pertama terjadi pada pukul 15.21 WIB dengan amplitudo maksimal 66,82 mm dan durasi 110,5 detik. Namun, jarak luncur awan panas tersebut tidak dapat dipastikan karena kondisi visual berkabut.

“Terjadi awan panas guguran di Gunung Merapi pada Minggu pukul 15.21 WIB dengan amplitudo maksimal 66,82 mm, durasi 110,5 detik. Estimasi jarak luncur tidak dapat ditentukan karena visual berkabut,” kata Agus, Minggu (17/5/2026).

Sementara itu, awan panas kedua terjadi pada pukul 19.20 WIB. BPPTKG mencatat awan panas tersebut meluncur sejauh sekitar 2.000 meter ke arah barat atau Kali Sat/Putih dengan amplitudo maksimal 68,37 mm dan durasi 146,36 detik.

“Terjadi awan panas guguran di Gunung Merapi pukul 19.20 WIB dengan estimasi jarak luncur 2.000 meter mengarah ke barat atau Kali Sat/Putih, amplitudo maksimal 68,37 mm dan durasi 146,36 detik,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218891//gunung_dukono-Jzkc_large.jpg
Gunung Dukono Meletus Setinggi 3.200 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/340/3218665//gunung_dukono_erupsi-q39G_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2.700 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218632//gunung_dukono_kembali_erupsi_dahsyat-IKfU_large.jpg
Aktivitas Vulkanik Gunung Dukono Masih Tinggi, PVMBG Larang Warga Mendekat Radius 4 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218355//gunung_merapi-62g5_large.jpg
Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 2 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218334//gunung_dukono-lSWI_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Warga Diimbau Jauhi Kawah Malupang Warirang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218155//gunung_dukono_erupsi-QEUm_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi 2.000 Meter, Warga Dilarang Dekati Radius 4 Km
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement