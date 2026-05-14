Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 2 Kilometer

JAKARTA - Gunung Merapi di perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 kilometer ke arah barat daya pada Kamis (14/5/2026) dini hari. Aktivitas tersebut teramati pada pukul 00.58 WIB.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Agus Budi Santoso mengatakan, awan panas guguran tercatat memiliki amplitudo maksimum 80 mm dengan durasi 153,15 detik.

“Awan panas guguran mengarah ke barat daya, tepatnya ke hulu Kali Boyong dan Kali Krasak, dengan estimasi jarak luncur 2.000 meter,” kata Agus, Kamis.

Selain satu kali awan panas guguran, BPPTKG juga mencatat 35 kali guguran lava selama periode pengamatan pukul 00.00-06.00 WIB. Guguran lava teramati mengarah ke barat daya, terutama ke hulu Kali Krasak dengan jarak luncur maksimum 2 kilometer serta ke hulu Kali Sat/Putih sejauh 1,8 kilometer.

Secara visual, Gunung Merapi terlihat jelas hingga tertutup kabut 0-III. Asap kawah berwarna putih dengan intensitas tipis terpantau setinggi 150 meter di atas puncak kawah. BPPTKG menyebut tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada Level III atau Siaga.