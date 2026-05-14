Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 2 Kilometer

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |09:23 WIB
Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 2 Kilometer
Gunung Merapi luncurkan awan panas guguran (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Merapi di perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 kilometer ke arah barat daya pada Kamis (14/5/2026) dini hari. Aktivitas tersebut teramati pada pukul 00.58 WIB.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Agus Budi Santoso mengatakan, awan panas guguran tercatat memiliki amplitudo maksimum 80 mm dengan durasi 153,15 detik.

“Awan panas guguran mengarah ke barat daya, tepatnya ke hulu Kali Boyong dan Kali Krasak, dengan estimasi jarak luncur 2.000 meter,” kata Agus, Kamis.

Selain satu kali awan panas guguran, BPPTKG juga mencatat 35 kali guguran lava selama periode pengamatan pukul 00.00-06.00 WIB. Guguran lava teramati mengarah ke barat daya, terutama ke hulu Kali Krasak dengan jarak luncur maksimum 2 kilometer serta ke hulu Kali Sat/Putih sejauh 1,8 kilometer.

Secara visual, Gunung Merapi terlihat jelas hingga tertutup kabut 0-III. Asap kawah berwarna putih dengan intensitas tipis terpantau setinggi 150 meter di atas puncak kawah. BPPTKG menyebut tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada Level III atau Siaga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/340/3215383/gunung_merapi-be4V_large.jpg
Awas! Jangan Panik, Ada Uji Coba Sirine EWS di Lereng Gunung Merapi Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/340/3198921/gunung_merapi-HKbP_large.jpg
Gunung Merapi Erupsi, Muntahkan Awan Panas Guguran ke Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179271/gunung_merapi-Pe6J_large.jpg
Peristiwa 26 Oktober: Gunung Merapi Meletus Tewaskan Mbah Maridjan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172871/merapi-gbdp_large.jpg
Gunung Merapi Level Siaga, Memuntahkan 88 Kali Guguran Lava
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/510/3101286/gunung_merapi_keluarkan_62_kali_guguran_lava-pnE8_large.jpeg
Gunung Merapi Keluarkan 62 Kali Guguran Lava, Jarak Luncur Maksimal 1.900 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/510/3098806/situasi_terkini_gunung_merapi-hnKD_large.jpeg
Gunung Merapi Luncurkan 16 Kali Guguran Lava, Disertai 196 Gempa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement