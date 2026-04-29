Awas! Jangan Panik, Ada Uji Coba Sirine EWS di Lereng Gunung Merapi Siang Ini

JAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) akan melakukan uji coba Early Warning System (EWS) berupa sirine di kawasan lereng Gunung Merapi, Rabu (29/4/2026) siang. Masyarakat diimbau untuk tidak panik.

Uji coba dijadwalkan berlangsung pukul 12.00–13.00 WIB dan berlokasi di Dusun Takeran, Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

“Dimohon kepada warga Merapi untuk tetap tenang,” demikian pemberitahuan resmi BPPTKG yang disampaikan kepada masyarakat, Rabu.

BPPTKG menegaskan, bunyi sirine yang terdengar nantinya merupakan bagian dari pengujian sistem peringatan dini, bukan tanda adanya kondisi darurat. Sementara itu, berdasarkan laporan aktivitas gunung api periode pengamatan 29 April 2026 pukul 00.00–06.00 WIB, aktivitas Gunung Merapi masih tergolong tinggi.

Dalam laporan tersebut, tercatat 38 kali gempa guguran dengan amplitudo 2–39 mm dan durasi 71,37–191,6 detik. Selain itu, terjadi 15 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo 2–28 mm serta satu gempa vulkanik dangkal. Secara visual, asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi sekitar 150 meter di atas puncak.