Bupati Bogor Raih Penghargaan Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah Terbaik

JAKARTA – Bupati Bogor Rudy Susmanto kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Disway Top Regional Leader Awards 2026 untuk Klaster Kesejahteraan Publik Kategori Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah Terbaik.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, yang mewakili Bupati Bogor dalam acara yang berlangsung di JW Marriott Hotel Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dinilai mampu meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bogor untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.