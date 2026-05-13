Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Dukono Erupsi 2.000 Meter, Warga Dilarang Dekati Radius 4 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |11:12 WIB
Gunung Dukono Erupsi 2.000 Meter, Warga Dilarang Dekati Radius 4 Km
Gunung Dukono Erupsi (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Dukono di Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Rabu (13/5/2026) pukul 11.57 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu letusan mencapai ±2.000 meter di atas puncak atau sekitar 3.087 meter di atas permukaan laut.

PVMBG mengungkapkan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi sekitar 2 menit 41 detik.

“Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat,” tulis PVMBG dalam keterangan resminya.

Saat ini, Gunung Dukono berada pada Status Level II atau Waspada. PVMBG merekomendasikan masyarakat di sekitar Gunung Dukono serta pengunjung maupun wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 kilometer.

Selain itu, PVMBG mengingatkan bahwa letusan disertai abu vulkanik masih terjadi secara periodik dan arah sebaran abu dapat berubah mengikuti arah serta kecepatan angin.

“Karena itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono direkomendasikan selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan saat dibutuhkan guna menghindari bahaya abu vulkanik terhadap sistem pernapasan,” imbau PVMBG.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217958//gunung_lewotobi_laki_laki_naik_ke_level_iii-y6eF_large.jpg
Aktivitas Meningkat, Status Gunung Lewotobi Laki-laki Naik ke Level III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217951//gunung_dukono_kembali_erupsi_dahsyat-q1Qz_large.jpg
Gunung Dukono Kembali Erupsi Dahsyat, Tinggi Kolom Abu Capai 4.300 Meter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/340/3217849//gunung_dukono_erupsi-VyGs_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Muntahkan Abu Vulkanik hingga 1.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/18/3217726//vivian_balakrishnan-YNn6_large.jpg
Menlu Singapura Apresiasi Indonesia atas Operasi SAR di Gunung Dukono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217644//gunung-d6Pl_large.jpg
Gunung Dukono Meletus 2 Kali Pagi Ini, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 2.700 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217637//gunung-CKjt_large.jpg
2 Jasad WN Singapura Ditemukan Berpelukan dan Tidak Utuh Terhimpit Batu Erupsi Gunung Dukono
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement