Gunung Dukono Erupsi 2.000 Meter, Warga Dilarang Dekati Radius 4 Km

JAKARTA - Gunung Dukono di Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Rabu (13/5/2026) pukul 11.57 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu letusan mencapai ±2.000 meter di atas puncak atau sekitar 3.087 meter di atas permukaan laut.

PVMBG mengungkapkan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi sekitar 2 menit 41 detik.

“Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat,” tulis PVMBG dalam keterangan resminya.

Saat ini, Gunung Dukono berada pada Status Level II atau Waspada. PVMBG merekomendasikan masyarakat di sekitar Gunung Dukono serta pengunjung maupun wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 kilometer.

Selain itu, PVMBG mengingatkan bahwa letusan disertai abu vulkanik masih terjadi secara periodik dan arah sebaran abu dapat berubah mengikuti arah serta kecepatan angin.

“Karena itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono direkomendasikan selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan saat dibutuhkan guna menghindari bahaya abu vulkanik terhadap sistem pernapasan,” imbau PVMBG.

(Awaludin)

