Gunung Dukono Kembali Erupsi Dahsyat, Tinggi Kolom Abu Capai 4.300 Meter!

JAKARTA - Gunung Dukono, Maluku Utara kembali mengalami erupsi dahsyat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), mencatat tinggi kolom abu teramati ± 4.300 m di atas puncak (± 5.387 m di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah barat laut," tulis PVMBG, Selasa (12/5/2026).

PVMBG melaporkan erupsi ini terekam pada seismogram dengan amplitudo 34mm, dan durasi 53.80 detik. Saat ini, erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat.

Sementara itu, PVMBG melaporkan bahwa Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

PVMBG mengungkapkan, bahwa letusan dengan abu vulkanik secara periodik dapat terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

"Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan," imbaunya.



(Awaludin)

