Gunung Dukono Meletus Setinggi 3.200 Meter Pagi Ini

JAKARTA - Gunung Dukono di Maluku Utara erupsi pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 06.49 WIT. PVMBG mencatat tinggi kolom abu teramati ±3.200 meter di atas puncak (±4.287 meter di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut," tulis PVMBG.

PVMBG mencatat erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 27 mm dan durasi 79,17 detik. Saat ini, Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.

PVMBG mengingatkan letusan dengan abu vulkanik secara periodik masih terjadi dan sebaran abu mengikuti arah serta kecepatan angin, sehingga area terdampak abu tidak tetap.

"Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut untuk digunakan saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik terhadap sistem pernapasan," imbaunya.



(Arief Setyadi )

