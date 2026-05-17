Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Dukono Meletus Setinggi 3.200 Meter Pagi Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |07:44 WIB
Gunung Dukono Meletus Setinggi 3.200 Meter Pagi Ini
Gunung Dukono meletus (Foto: Dok PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Dukono di Maluku Utara erupsi pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 06.49 WIT. PVMBG mencatat tinggi kolom abu teramati ±3.200 meter di atas puncak (±4.287 meter di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut," tulis PVMBG.

PVMBG mencatat erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 27 mm dan durasi 79,17 detik. Saat ini, Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.

PVMBG mengingatkan letusan dengan abu vulkanik secara periodik masih terjadi dan sebaran abu mengikuti arah serta kecepatan angin, sehingga area terdampak abu tidak tetap.

"Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut untuk digunakan saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik terhadap sistem pernapasan," imbaunya.
 

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/340/3218665/gunung_dukono_erupsi-q39G_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2.700 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/340/3218394/gunung_dukono-zUJ9_large.jpg
Gunung Dukono Tercatat 48 Kali Erupsi sejak 9-14 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218334/gunung_dukono-lSWI_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Warga Diimbau Jauhi Kawah Malupang Warirang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/340/3217849/gunung_dukono_erupsi-VyGs_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Muntahkan Abu Vulkanik hingga 1.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217595/gunung_dukono-BFqw_large.jpg
Erupsi Gunung Dukono, Berikut Identitas Belasan Orang yang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217568/gunung_dukono-dHDh_large.jpg
2 Korban Terakhir Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Meninggal, Operasi SAR Ditutup!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement