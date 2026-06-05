Gunung Dukono Erupsi Lontarkan Abu Vulkanik Sejauh 1.200 Meter

JAKARTA - Gunung Dukono di Maluku Utara mengalami erupsi sore ini, Jumat (5/6/2026) pukul 15.51 WIT. PVMBG mencatat tinggi kolom abu vulkanik teramati ± 1.200 meter di atas puncak (± 2.287 m di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur," tulis PVMBG.

PVMBG melaporkan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi 44,84 detik. Saat ini, Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.

Sementara itu, mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah serta kecepatan angin, area terdampak abu tidak tetap.

"Agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan," imbaunya.

(Arief Setyadi )

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