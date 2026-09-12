Jokowi Hadiri Acara Khitanan Anak Ustadz Ujang Busthomi di Cirebon

JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak pengasuh Yayasan Al-Busthomi, KH Muhammad Busthomi, atau yang sering disapa Ustadz Ujang Busthomi, Sabtu (12/9/2026).

Tiba di Yayasan Al-Busthomi Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jokowi dikalungi bunga oleh Ustaz Ujang Busthomi.

Jokowi disambut dengan iringan drum band dari Alman Panguragan dan Paksi Naga Liman, kereta kencana milik Keraton Kanoman. Kurang lebih Jokowi berjalan sepanjang 1 kilometer sambil menyapa warga untuk menuju tempat acara.

Jokowi juga menyempatkan diri untuk bersalaman dengan masyarakat yang hadir. Warga pun histeris memanggil nama Jokowi.

"Pak Jokowi, sini, Pak Jokowi," ucap warga desa.

Sementara itu, para pedagang juga memanggil Jokowi untuk mampir.

"Jualan apa?" tanya Jokowi.

"Bakso, Pak. Mampir, Pak. Sehat terus ya, Pak Jokowi," kata seorang pedagang.