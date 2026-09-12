Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jokowi Hadiri Acara Khitanan Anak Ustadz Ujang Busthomi di Cirebon

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |20:58 WIB
Jokowi Hadiri Acara Khitanan Anak Ustadz Ujang Busthomi di Cirebon
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak pengasuh Yayasan Al-Busthomi, KH Muhammad Busthomi, atau yang sering disapa Ustadz Ujang Busthomi, Sabtu (12/9/2026).

Tiba di Yayasan Al-Busthomi Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jokowi dikalungi bunga oleh Ustaz Ujang Busthomi.

Jokowi disambut dengan iringan drum band dari Alman Panguragan dan Paksi Naga Liman, kereta kencana milik Keraton Kanoman. Kurang lebih Jokowi berjalan sepanjang 1 kilometer sambil menyapa warga untuk menuju tempat acara.

Jokowi juga menyempatkan diri untuk bersalaman dengan masyarakat yang hadir. Warga pun histeris memanggil nama Jokowi.

"Pak Jokowi, sini, Pak Jokowi," ucap warga desa.

Sementara itu, para pedagang juga memanggil Jokowi untuk mampir.

"Jualan apa?" tanya Jokowi.

"Bakso, Pak. Mampir, Pak. Sehat terus ya, Pak Jokowi," kata seorang pedagang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241523//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-q9RE_large.jpg
Kubu Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang, KPK: Kita Lihat Perkembangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/337/3241275//jokowi-eVq6_large.jpg
Kubu Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240493//anwar_ibrahim_dan_jokowi-kG9E_large.jpg
Anwar Ibrahim Telepon Jokowi, Sampaikan Solidaritas Terkait Erupsi Anak Krakatau dan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/337/3240251//jokowi-IB8Z_large.jpg
Menlu Sugiono: Pertemuan Xanana Gusmao dengan Jokowi Bukan Kunjungan Kenegaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239276//roy_suryo-BrAG_large.jpg
Sidang Pokok Perkara Roy Suryo Terkait Kasus Ijazah Jokowi Digelar 17 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238592//yakup_hasibuan-qr3G_large.jpg
Jokowi Diperkirakan Hadir di Sidang Perkara Ijazah 23 September
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement