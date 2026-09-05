Menlu Sugiono: Pertemuan Xanana Gusmao dengan Jokowi Bukan Kunjungan Kenegaraan

JAKARTA - Menteri Luar Negeri, Sugiono menanggapi kunjungan Perdana Menteri (PM) Xanana Gusmao ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Ia mengatakan, tidak pemberitahuan dari pemerintah Timor Leste dari kunjungan itu.

Sugiono menjelaskan, kalaupun ada pemberitahuan, Kemlu akan memberikan fasilitas sesuai dengan mekanisme kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan ke Indonesia.

“Tentu saja kami, Kementerian Luar Negeri memiliki tugas untuk melakukan fasilitasi jika ada Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang berkunjung ke Indonesia dan tentu saja ini biasanya dilakukan lewat korespondensi yang resmi," kata Menlu Sugiono, Sabtu (5/9/2026).

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, kunjungan PM Xanana ke rumah Jokowi tersebut merupakan kunjungan bersifat pribadi, bukan kenegaraan.

"Tapi untuk kunjungan Perdana Menteri Xanana Gusmao sendiri ke Solo itu pihak Timur Leste tidak memberitahu dan juga saya kira mungkin beliau berkunjung dalam kapasitas pribadi bukan kunjungan kenegaraan," ujarnya.