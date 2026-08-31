Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Pokok Perkara Roy Suryo Terkait Kasus Ijazah Jokowi Digelar 17 September

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |15:23 WIB
Sidang Pokok Perkara Roy Suryo Terkait Kasus Ijazah Jokowi Digelar 17 September
Roy Suryo (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sidang pokok perkara kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo Notodiprojo dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis, 17 September 2026.

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji, mengatakan kliennya telah menerima relaas panggilan dari jaksa untuk menghadiri sidang pokok perkara.

"Soal pokok perkara, Mas Roy secara resmi sudah menerima relaas panggilan dari Jaksa Penuntut Umum untuk sidang pokok perkara tanggal 17 September 2026, bersamaan waktunya dengan sidangnya Bu Tifa ya. Jamnya tidak sama, tapi tanggalnya sama, harinya sama ya," kata Gafur di PN Jaksel, Senin (31/8/2026).

Menurut dia, tim kuasa hukum kini lebih memfokuskan persiapan ke persidangan pokok dibanding praperadilan yang masih berjalan. “Dengan adanya praperadilan ini, justru sudah membuat kami semakin siap untuk menghadapi pokok perkara. Jadi antara praperadilan dengan pokok perkara itu kami memang sekarang sudah lebih fokus kepada pokok perkara,” kata Gafur.

Ia mengungkapkan tim kuasa hukum telah menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dan tengah mempelajarinya. Selain itu, pihaknya juga berencana meminta salinan berita acara pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pembelaan di persidangan.

“Untuk persiapan ke pokok perkara, ya kami sudah siapkan surat kuasa. Kemudian juga kami sudah menerima surat dakwaan dan sekarang kami sedang mempelajari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” ujarnya.

Gafur mengatakan, panggilan resmi dari kejaksaan menunjukkan perkara tersebut akan segera memasuki tahap persidangan. Karena itu, tim kuasa hukum mengaku telah menyiapkan strategi pembelaan yang lebih matang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239159/ijazah_gibran-6X1W_large.jpg
Gugat ke PTUN, Penggugat Ijazah Gibran Soroti Tak Ada Nama Ibu Kandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/338/3239131/roy_suryo-JOUd_large.jpg
Polda Metro Hormati Putusan Hakim Tolak Praperadilan Jilid 4 Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238540/dokter_tifa-DYNT_large.jpg
Dokter Tifa Kembali Didakwa Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Terkait Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238491/dokter_tifa-Z2SM_large.jpg
Dokter Tifa Jalani Sidang Dakwaan Kedua Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238304/roy_suryo-AIoM_large.jpg
Roy Suryo Kembali Ajukan Praperadilan Jilid 5, Sidang Perdana Digelar 31 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238290/roy_suryo-gT4M_large.jpg
Sederet Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Jilid 4 Roy Suryo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement