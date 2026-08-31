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Gugat ke PTUN, Penggugat Ijazah Gibran Soroti Tak Ada Nama Ibu Kandung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |04:01 WIB
Gugat ke PTUN, Penggugat Ijazah Gibran Soroti Tak Ada Nama Ibu Kandung
Penggugat ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Mercy Sihombing, penggugat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menyoroti tidak adanya nama ibu kandung Gibran dalam data dokumen penyetaraan ijazah di Kemendikdasmen.

Mercy menjelaskan, dalam data penyetaraan ijazah tersebut tidak terdapat nama ibu kandung Gibran. Justru, yang tercantum hanya nama sang ayah yang merupakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Berdasarkan berkas data penyetaraan ijazah yang berasal dari Kementerian Pendidikan sendiri, dalam hal ini secara khusus saya ingin menyoroti kejanggalan administratif, yakni penyensoran nama ibu kandung yang ditutup,” kata Mercy di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2026).

“Ini penyensorannya, nama ayahnya dibuka, nama ibunya disensor, ditutup. Ini berkas langsung dari kementerian,” sambung dia.

Ia menjelaskan, penutupan nama ibu kandung tersebut bertolak belakang dengan sistem pelayanan berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, yang menempatkan nama ibu kandung sebagai instrumen utama verifikasi dan identifikasi pemohon.

“Namun faktanya, di data penyetaraan ijazah Gibran ini nama ibunya ditutup, sehingga memicu spekulasi publik dan merusak kepastian hukum dalam tata kelola administrasi negara,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah dan Kemendikbudristek wajib memberikan penjelasan secara terbuka terkait dasar hukum yang digunakan. “Sebab penyensoran nama ibu tanpa payung hukum adalah bentuk penyimpangan prosedur administratif,” ungkapnya.

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