Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rismon Cabut Gugatan soal Ijazah Gibran di KI Pusat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |21:25 WIB
Rismon Cabut Gugatan soal Ijazah Gibran di KI Pusat
Rismon Sianipar (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahli forensik Rismon Sianipar mencabut gugatan sengketa informasi dari Komisi Informasi (KI) Pusat. Gugatan yang dicabut mempersoalkan keterbukaan informasi terkait dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kemendikdasmen.

Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menjelaskan pencabutan gugatan tersebut diajukan kliennya sejak tiga minggu lalu. Ia mengatakan, KI Pusat telah mengabulkan permohonan pencabutan gugatan.

“Dan pada tanggal 9 (April) kemarin, kami sudah cabut itu. Kami sudah cabut permohonan itu. Permohonan itu menyangkut, eh, Gibran Rakabuming Raka tentang masalah administrasinya di Dikdasmen,” ujar Jahmada saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (16/4/2026).

Jahmada menyebut KI Pusat telah menerbitkan surat keputusan terkait pencabutan gugatan tersebut. Dalam keputusan itu, KI Pusat menetapkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tersebut.

“Saya bacakan: ‘Menetapkan menerima permohonan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Menetapkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Ketiga, memerintahkan kepada panitera untuk mencoret permohonan sengketa informasi publik nomor perkara 042 dan seterusnya.’ Jadi itu dua poin,” ujar Jahmada saat membacakan keputusan KI Pusat.

Selain itu, ia juga menyampaikan Rismon telah mengantongi surat penetapan SP3 kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Polda Metro Jaya. Surat tersebut disebut diterbitkan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin pada 14 April 2026.

“Jadi secara resmi rekan-rekan, sejak tanggal 14 April kemarin, berarti dua hari lalu, sudah resmilah rekan kami atau klien kami, Rismon Hasiholan Sianipar, mendapatkan SP3 dari empat laporan yang sebelumnya. Jadi jelasnya itu ya. Itu yang perlu dijelaskan kepada rekan-rekan,” pungkas Jahmada.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212874/roy_suryo-8ORQ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212693/rismon_sianipar-QD7E_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211776/rismon_sianipar-bTEo_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211703/jokowi-eC3f_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211679/bonjowi-BGUJ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211259/jusuf_kalla-bdgt_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement