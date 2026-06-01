Nyelekit, Sekjen PDIP Hasto Sindir Jokowi yang Ingin Blusukan Keliling Daerah

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan sindiran terkait rencana Presiden ke-7 RI yang akan berkeliling ke sejumlah daerah untuk menyapa masyarakat.

Menurut dia, kebutuhan saat ini bukan aktivitas yang berorientasi pada kepentingan elektoral. Namun, pertanggungjawaban atas berbagai persoalan kebijakan pemerintah yang pernah terjadi pada era kepemimpinannya.

"Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin," kata Hasto di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Menurut Hasto, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi berbagai persoalan fiskal yang salah satunya merupakan dampak dari kebijakan pada periode kepemimpinan sebelumnya.

"Ya tapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya," ujarnya.

Hasto kemudian menyinggung sejumlah kebijakan pada era pemerintahan Jokowi yang dinilainya menimbulkan persoalan bagi negara.

Salah satu yang disorot ialah besarnya anggaran bantuan sosial yang menurutnya digunakan untuk kepentingan elektoral. Selain itu, Hasto menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan.