Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nyelekit, Sekjen PDIP Hasto Sindir Jokowi yang Ingin Blusukan Keliling Daerah

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |16:27 WIB
Nyelekit, Sekjen PDIP Hasto Sindir Jokowi yang Ingin Blusukan Keliling Daerah
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan sindiran terkait rencana Presiden ke-7 RI yang akan berkeliling ke sejumlah daerah untuk menyapa masyarakat.

Menurut dia, kebutuhan saat ini bukan aktivitas yang berorientasi pada kepentingan elektoral. Namun, pertanggungjawaban atas berbagai persoalan kebijakan pemerintah yang pernah terjadi pada era kepemimpinannya.

"Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin," kata Hasto di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Menurut Hasto, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi berbagai persoalan fiskal yang salah satunya merupakan dampak dari kebijakan pada periode kepemimpinan sebelumnya.

"Ya tapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya," ujarnya.

Hasto kemudian menyinggung sejumlah kebijakan pada era pemerintahan Jokowi yang dinilainya menimbulkan persoalan bagi negara.

Salah satu yang disorot ialah besarnya anggaran bantuan sosial yang menurutnya digunakan untuk kepentingan elektoral. Selain itu, Hasto menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220639/jokowi-QZIY_large.jpg
Diajak Panglima Jilah Main Film, Jokowi: Saya Harus Latihan Akting Dulu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218929/jokowi-n0ib_large.jpg
Wah! Jokowi Ikut Yoga Bareng Warga di Solo, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201475/jokowi-I0iN_large.jpg
Jokowi Tepis Isu Jadi Wantimpres Prabowo: Pilih di Solo Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186499/jokowi-NLE7_large.jpg
Jokowi: Saya Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181522/jokowi-vhbr_large.jpg
Jokowi Hadiri Pelepasan Jenazah Raja Keraton Solo PB XIII di Loji Gandrung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806/dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement