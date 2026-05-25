Diajak Panglima Jilah Main Film, Jokowi: Saya Harus Latihan Akting Dulu!

SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan belajar akting setelah mendapat ajakan dari Panglima Jilah untuk bermain film. Bahkan, dirinya menyatakan siap berperan sebagai pemeran utama, pemeran pembantu, hingga figuran.

“Ya kalau ngajak main film, berarti saya harus latihan akting dulu,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Gang Kutai Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (25/5/2026).

Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan jenis peran yang akan dimainkan apabila benar-benar terjun ke dunia perfilman. Menurutnya, dirinya siap menjadi pemeran utama, pemeran pendukung, maupun sekadar figuran.

Diketahui, Panglima Jilah sempat mengajak Jokowi bermain film. Hal itu disampaikan saat dirinya bertemu dengan Jokowi beberapa waktu lalu.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.