Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Saya Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |14:08 WIB
Jokowi: Saya Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
A
A
A

SOLO — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah keterlibatannya dalam peresmian Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Pernyataan ini disampaikan menanggapi polemik yang muncul pasca komentar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait adanya bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yang disebutnya beroperasi tanpa “perangkat negara.”

"Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali," ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (28/11/2025).

Jokowi menjelaskan, yang pernah ia resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, yang dibangun pemerintah. "Kalau yang IMIP saya kira miliknya swasta," katanya.

Terkait anggapan bahwa bandara tersebut diresmikan pada era pemerintahannya, Jokowi menambahkan hal-hal yang tidak menguntungkan seringkali dikaitkan dengan dirinya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181522/jokowi-vhbr_large.jpg
Jokowi Hadiri Pelepasan Jenazah Raja Keraton Solo PB XIII di Loji Gandrung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806/dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808/dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175747/pdip-eWsx_large.jpg
Politikus PDIP Ragu Jokowi Bahas Persoalan Bangsa saat Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175749/ray_rangkuti-Mt1m_large.jpg
Jokowi Temui Prabowo, Ray Rangkuti: Posisi Politiknya Kian Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175743/ray_rangkuti-G4qW_large.jpg
Sindiran Nyelekit Ray Rangkuti ke Jokowi Usai Temui Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement