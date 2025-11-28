Jokowi: Saya Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali

SOLO — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah keterlibatannya dalam peresmian Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Pernyataan ini disampaikan menanggapi polemik yang muncul pasca komentar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait adanya bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yang disebutnya beroperasi tanpa “perangkat negara.”

"Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali," ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (28/11/2025).

Jokowi menjelaskan, yang pernah ia resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, yang dibangun pemerintah. "Kalau yang IMIP saya kira miliknya swasta," katanya.

Terkait anggapan bahwa bandara tersebut diresmikan pada era pemerintahannya, Jokowi menambahkan hal-hal yang tidak menguntungkan seringkali dikaitkan dengan dirinya.

(Arief Setyadi )