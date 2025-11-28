Banjir-Longsor di Tapanuli Tengah, 34 Orang Meninggal dan 33 Lainnya Hilang

JAKARTA - Bencana banjir dan tanah longsor melanda 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Hingga Jumat (28/11/2025), tercatat 34 korban jiwa meninggal dunia, 33 orang masih hilang, serta ribuan kepala keluarga terisolasi dan menunggu evakuasi.

Demikian data yang diungkapkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Masinton menjelaskan sedang menyiapkan status tanggap darurat terkait bencana alam yang melanda Tapanuli Tengah.

"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tengah menyiapkan administrasi Surat Tanggap Darurat dan surat Bupati kepada Badan Pangan Nasional untuk pemenuhan kebutuhan pangan di dapur umum dan posko pengungsian," kata Masinton kepada iNews Media Group, Jumat (28/11/2025).

Dari data yang diungkapkan Masinton, sebanyak 347 warga mengungsi di GOR Pandan. Sebanyak 347 warga tersebut terdiri dari 89 pria dewasa, 96 perempuan dewasa, 109 anak-anak, 43 bayi, dan 10 lansia. Pengungsian lain juga telah dibuka di sejumlah fasilitas umum.

Sementara itu, terdapat ribuan warga yang masih belum dievakuasi karena wilayahnya masih terisolasi akibat putusnya akses jalan. Data sementara menunjukkan ada sekitar 35 KK di Kelurahan Hutanabolon, Lingkungan 5 Siantar Gunung yang belum dievakuasi.