Terungkap! Hasil Autopsi Arya Daru Ada Dua Luka Lebam di Dada

JAKARTA - Pengacara keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (ADP), Nicolay Aprilindo, mengungkap adanya temuan luka lebam pada tubuh Arya setelah proses autopsi dilakukan.

"(Luka lebam) ada di dada, cukup banyak. Ada juga memar di pelipis mata kanan dan beberapa di bagian leher," kata Nicolay, Kamis (27/11/2025).

Hingga kini belum diketahui penyebab munculnya memar tersebut. Nicolay meminta kepolisian mendalami temuan ini sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Dalam hasil audiensi dengan polisi, keluarga juga mendapat informasi adanya empat sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melilit kepala Arya. Namun, tiga di antaranya dalam kondisi rusak sehingga tidak bisa diperiksa lebih lanjut. Satu sidik jari yang masih dapat diuji teridentifikasi sebagai milik Arya sendiri.

“Kesimpulan bahwa tidak ada DNA orang lain menjadi lemah karena tiga sidik jari itu tidak diteliti. Ini harus diperdalam oleh penyidik,” ujarnya.