HOME NEWS INTERNATIONAL

Chaos di Guinea-Bissau: Presiden Digulingkan, Militer Ambil Alih Kekuasaan!

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |06:39 WIB
Chaos di Guinea-Bissau: Presiden Digulingkan, Militer Ambil Alih Kekuasaan!
Kudeta Chaos di Guinea-Bissau (foto: Reuters)
BISSAU - Krisis politik kembali mengguncang Guinea-Bissau setelah sekelompok perwira militer mengumumkan, bahwa mereka telah merebut kekuasaan pada Rabu 27 November 2025, hanya sehari sebelum hasil pemilihan presiden yang sengit dijadwalkan diumumkan.

Juru bicara kelompok tersebut, Diniz N'Tchama, mengatakan bahwa militer telah menggulingkan Presiden Umaro Sissoco Embalo, menangguhkan proses pemilu, menutup seluruh perbatasan, dan memberlakukan jam malam di seluruh negeri.

Tak lama setelah pengumuman itu, Embalo mengatakan bahwa ia telah “digulingkan” dari kekuasaannya. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi apakah ia telah ditahan. Dua sumber keamanan mengungkapkan kepada Reuters, bahwa Embalo berada di kantor Kepala Staf Angkatan Darat.

Militer Bentuk “Komando Militer Tinggi”

Para perwira yang memimpin kudeta menyebut bahwa mereka telah membentuk entitas bernama “Komando Militer Tinggi untuk Pemulihan Ketertiban”, yang akan memerintah negara Afrika Barat tersebut sampai waktu yang belum ditentukan.

Belum ada kepastian apakah para pelaku kudeta telah menguasai seluruh wilayah atau memperoleh dukungan penuh dari angkatan bersenjata Guinea-Bissau yang selama ini dikenal terpecah belah.

 

