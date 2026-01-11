Demonstran Bakar Puluhan Masjid di Iran, Khamenei Tuduh AS Terlibat

JAKARTA – Demonstran di Iran membakar masjid dan meneriakkan slogan-slogan anti-rezim selama protes terbesar di negara itu dalam tiga tahun terakhir. Video yang beredar di media sosial menunjukkan salah satu masjid terbesar di Iran dilalap api dan menjadi viral.

Video tersebut dibagikan oleh aktivis hak asasi manusia Iran, Masih Alinejad, di media sosial X dengan keterangan: “Salah satu masjid terbesar di Iran terbakar selama pemberontakan. Jangan panik. Ini bukan kekacauan. Ini adalah 47 tahun kemarahan. Selama 47 tahun, setelah setiap seruan Allahu Akbar dari menara-menara ini, warga Iran yang tidak bersalah dieksekusi oleh rezim Islamis.”

Kebenaran video tersebut belum dapat dikonfirmasi.

Wali Kota Teheran, Alireza Zakani, mengatakan bahwa setidaknya 25 masjid telah dibakar dan banyak infrastruktur lainnya dirusak selama demonstrasi.

"Satu rumah sakit rusak, dua pusat medis dan 26 bank dijarah, 25 masjid dibakar, serta pos penegak hukum dan markas besar (pasukan Korps Garda Revolusi Islam) Basij diserang," katanya di televisi pemerintah Iran, sebagaimana dilansir TASS.