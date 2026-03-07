Perang Memanas! Arab Saudi Tembak Jatuh Empat Drone dan Rudal Balistik

JAKARTA - Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan, sebanyak empat drone berhasil dicegat dan dihancurkan di daerah gurun "Empty Quarter" di Selatan Arab Saudi. Diketahui, Perang AS-Israel dengan Iran berdampak terhadap sejumlah negara teluk.

Melansir Al Jazeera, Sabtu (7/3/2026), keempat drone tersebut dihancurkan saat terbang menuju ladang minyak Shaybah. Namun Kementerian Pertahanan Arab Saudi tidak memberikan detail lebih lanjut.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengatakan pasukannya mencegat dan menghancurkan rudal balistik yang diluncurkan ke arah pangkalan udara Pangeran Sultan.

Sekadar diketahui, Iran melancarkan serangan balasan terhadap aset milik Amerika Serikat (AS) dan Israel di kawasan, termasuk di beberapa negara Teluk, menyusul serangan terhadap Republik Islam itu pada Sabtu (28/2).

Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menjadi tuan rumah aset militer AS yang digunakan untuk menyerang Iran.

(Fahmi Firdaus )

