Keluarga Arya Daru Minta Polisi Buka Hal Privasi, Tak Perlu Ditutupi

JAKARTA – Keluarga Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bernama Arya Daru Pangayunan alias ADP (39) memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya. Mereka meminta polisi transparan terkait pengusutan perkara tersebut.

Pengacara keluarga Arya, Nicolay Aprilindo, ingin agar kasus ini tak ditutup-tutupi oleh polisi. Dia berharap, polisi membuka hal privasi yang muncul di perkara tewasnya Arya Daru.

"Ya dan kalau dikatakan bahwa itu konsumsi keluarga, keluarga sudah bersedia untuk dibuka. Tidak perlu ditutup-tutupi. Keluarga sudah memberitahu kepada kami, buka saja privasi itu di media massa, buka. Tidak perlu tutup-tutupi," kata Nicolay di Polda Metro Jaya, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, hal itu perlu dibuka agar kasus ini transparan atau tak ada yang ditutup-tutupi. Karenanya, Nicolay membuka opsi agar kasus ini lebih baik ditarik ke Bareskrim Polri.

"Nah kalau apa yang kami sampaikan ini tidak dapat dipenuhi, maka kami minta agar penyelidikan daripada kasus kematian misterius ini diambil alih, ditarik ke Bareskrim Mabes Polri," tuturnya.