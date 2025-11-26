Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keluarga Diplomat Muda Arya Daru Hadiri Audiensi di Polda Metro Jaya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |13:48 WIB
Keluarga Diplomat Muda Arya Daru Hadiri Audiensi di Polda Metro Jaya
Nicolay Aprillindo pengacara keluarga Arya Daru di Polda Metro Jaya (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pihak keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan memenuhi undangan audiensi yang digelar Polda Metro Jaya pada Rabu (26/11/2025) siang. Kehadiran keluarga dalam pertemuan tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya.

"Hari ini kami memenuhi undangan dari pihak Polda Metro Jaya," ujar pengacara keluarga Arya Daru, Nicolay Aprillindo, saat ditemui di Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan adanya agenda audiensi yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB.

"Iya benar untuk audiensi," kata Budi saat dikonfirmasi. Ia menambahkan bahwa undangan tersebut ditujukan kepada keluarga inti mendiang.

"Sementara keluarga dan orang tua," ujarnya.

 

Telusuri berita news lainnya
