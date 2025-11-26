Polemik Ijazah Berlarut-larut, Denny Indrayana: Kunci Ada di Tangan Jokowi!

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menyebut persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terus bergulir hingga saat ini, sejatinya berada pada Jokowi sendiri. Pasalnya, dialah pemegang ijazah asli yang hingga kini tidak kunjung menunjukkannya ke publik.

“Menurut saya, dengan segala hormat, dari perspektif saya, sumber masalahnya ada di Presiden Pak Jokowi,” ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Scan Ijazah Jokowi Resmi Ditunjukkan, Asli? di iNews, Selasa 25 November 2025 malam.

Menurutnya, kasus yang menjerat Roy Suryo Cs dinilai sebagai bentuk dugaan kriminalisasi, lantaran ia pun pernah mengalami dugaan serupa. Terlebih, Roy Suryo Cs berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan.

“Tidak sulit bagi kita yang pernah mengalami itu (dugaan kriminalisasi) untuk melihat karakter kasus yang dialami Mas Roy. Itu juga punya kemiripan dan kesamaan, salah satunya ketika berhadapan dengan kekuasaan,” tuturnya.