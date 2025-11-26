Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Andi Azwan Bandingkan Penelitiannya dengan Roy Suryo soal Ijazah Jokowi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |01:13 WIB
Andi Azwan Bandingkan Penelitiannya dengan Roy Suryo soal Ijazah Jokowi
Andi Azwan Bandingkan Penelitiannya dengan Roy Suryo soal Ijazah Jokowi (tangkapan layar iNews)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, membandingkan hasil penelitiannya terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan hasil penelitian pakar telematika, Roy Suryo. Dari hasil penelitiannya, ada garis merah pada foto Jokowi.

"Itu kelihatan (garis merah pada foto Jokowi menggunakan metode fattal). Kedua, (metode) Mantiuk 2006 kelihatan juga," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Scan Ijazah Jokowi Resmi Ditunjukkan, Asli?" di iNews, Selasa (25/11/2025).

Andi menyebutkan, ia menganalisis ijazah Jokowi yang disebutnya asli. Sumber penelitiannya berbeda dengan ijazah yang digunakan Roy Suryo. 

Dalam penelitian Roy Suryo Cs, disebutkan Andi, tak bisa melihat garis merah pada foto Jokowi lantaran motede yang digunakan hanya pencitraan.

"Tidak melihat itu (garis merah) karena menggunakan histogram menggunakan pencitraan saja," tuturnya.

Andi mengatakan, berbeda yang dilakukan Roy Suryo yang melakukan analisa menggunakan histogram, dia menggunakan metode Fattal dan Mantiuk. Lebih jauh, Roy Suryo hanya menganalisis berdasarkan 1 pembanding. Sementara Andi mengaku menggunakan 2-3 pembanding.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Roy Suryo Ijazah Ijazah Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185919//pakar_komunikasi_politik_effendi_gazali-Mtbq_large.jpg
Effendi Gazali Sebut Aneh Ijazah Tak Ada Tanda Tangan Pembimbing di Lembar Pengesahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185918//viral-FH5u_large.jpg
Debat Panas! Pengacara Jokowi vs Roy Suryo Saling Sanggah soal Lembar Pengesahan Skripsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185912//rivai_kusumanegara-hsLX_large.jpg
Pengacara Pastikan Ada Lembar Penguji Skripsi Jokowi, tapi Terpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185902//pakar_telematika_roy_suryo-Zmtf_large.jpg
Roy Suryo: Demi Allah Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Tidak Ada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185898//mantan_hakim_agung_gayus_lumbuun-6qMw_large.jpg
Eks Hakim Agung Minta Kasus Ijazah Jokowi Dihentikan: Berbahaya bagi Stabilitas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185897//roy_suryo-iAOC_large.jpg
Roy Suryo Bakal Stop Bicara soal Ijazah Jokowi Jika Diminta Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement