INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Muncul ke Publik, Budhius Piliang Sebut Akun Tiktok Dilaporkan Demokrat Bukan Miliknya

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |22:34 WIB
Muncul ke Publik, Budhius Piliang Sebut Akun Tiktok Dilaporkan Demokrat Bukan Miliknya
Budhius M. Piliang (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Budhius M. Piliang akhirnya tampil ke hadapan publik untuk memberikan klarifikasi terkait somasi dan laporan polisi yang diajukan Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat. Ia menegaskan akun TikTok @sudirowibudhiusmp yang dipersoalkan bukan miliknya.

Budhius mengaku hanya memiliki dua akun TikTok. Akun pertama menggunakan nama sesuai identitas di KTP, sementara akun lainnya baru dibuat dengan nama “Anak Sulung Mulyono.”

“Dan saya enggak aktif di dua-duanya,” ujar Budhius dalam konferensi pers menanggapi laporan Partai Demokrat yang digelar di sebuah rumah makan kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (9/1/2026).

Budhius memaparkan kronologi komunikasi yang terjadi pada 31 Desember 2025 dengan salah satu kader Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Saat itu, Kamhar mengirimkan tautan akun TikTok @sudirowibudhiusmp dan menyampaikan rencana partai untuk melayangkan somasi serta membuka peluang menempuh jalur hukum apabila konten yang dimaksud tidak dihapus.

Budhius menjelaskan konten yang diunggah istrinya merupakan materi yang bersumber dari kanal YouTube Kajian Online. Menurutnya, konten tersebut tidak memuat pernyataan baru yang mengarah pada fitnah.

Budhius yang beritikad baik menyatakan kesediaan untuk menurunkan unggahan tersebut dengan catatan perlakuan serupa juga diterapkan terhadap konten sejenis lainnya.

Pada malam harinya, lanjut Budhius, Kamhar menyampaikan Partai Demokrat telah meminta pihak Kajian Online untuk melakukan take down. Atas dasar informasi tersebut, Budhius kemudian meminta istrinya melakukan hal yang sama dengan harapan persoalan tidak berlanjut ke proses hukum.

