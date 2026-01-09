Prasetyo Bantah Gerindra Pengaruhi Sikap Demokrat soal Pilkada Lewat DPRD

JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa partainya ikut mempengaruhi perubahan sikap Partai Demokrat terkait dukungan terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ia menegaskan, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hasil pertimbangan internal Partai Demokrat.

“Itu sikap masing-masing partai,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Prasetyo juga menekankan, bahwa pertemuan antara Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 28 Desember 2025 tidak membahas sistem pilkada.

“Tidak, tidak ada,” tegasnya.

Meski demikian, Gerindra menyatakan menghormati keputusan Demokrat yang kini sejalan dengan usulan pilkada melalui DPRD, sebuah gagasan yang sejak awal memang diusulkan oleh Gerindra.

“Kalau kami pasti menghormati pandangan setiap partai. Tidak mungkin juga memutuskan sesuatu tanpa melakukan perhitungan atau kajian-kajian,” kata Prasetyo.