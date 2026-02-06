Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Syukuran HUT Ke-18 Gerindra, Prabowo Tiba di Kertanegara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |20:18 WIB
Jelang Syukuran HUT Ke-18 Gerindra, Prabowo Tiba di Kertanegara
Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026) malam, jelang pelaksanaan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo datang sekitar pukul 18.55 WIB. Ia tiba menggunakan kendaraan Maung berwarna putih dengan pelat RI 1 dan langsung memasuki kediaman.

Sejumlah petinggi Partai Gerindra telah lebih dahulu hadir. Mereka di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200110//prabowo_subianto-bVrJ_large.jpg
Prabowo Teken Perpres Kenaikan Gaji Hakim Adhoc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/470/3200098//presiden_prabowo-5Got_large.jpg
Prabowo Resmi Terbitkan Aturan Tanah Terlantar Bisa Disita Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200091//ketua_dewan_kehormatan_partai_gerindra_ahmad_muzani-F8H5_large.png
HUT Ke-18 Gerindra, Muzani Serukan Prabowo Presiden Dua Periode!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200088//sufmi_dasco_ahmad-QSba_large.jpg
Dasco di HUT ke-18 Gerindra: Tantangan ke Depan Tak Ringan, Terus Bergerak Dekat dengan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200081//sekjen_partai_gerindra_sugiono-Ocqe_large.jpg
Gerindra Gelar Syukuran HUT Ke-18 Malam Ini, Prabowo Undang Tokoh Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200077//presiden_prabowo-4Ouc_large.jpg
PM Albanese Tawarkan Prabowo agar Perwira Senior TNI Bertugas di Militer Australia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement