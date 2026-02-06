Jelang Syukuran HUT Ke-18 Gerindra, Prabowo Tiba di Kertanegara

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026) malam, jelang pelaksanaan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo datang sekitar pukul 18.55 WIB. Ia tiba menggunakan kendaraan Maung berwarna putih dengan pelat RI 1 dan langsung memasuki kediaman.

Sejumlah petinggi Partai Gerindra telah lebih dahulu hadir. Mereka di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.