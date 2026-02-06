Gerindra Gelar Syukuran HUT Ke-18 Malam Ini, Prabowo Undang Tokoh Parpol

JAKARTA – Partai Gerindra merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-18 pada Jumat (6/2/2026). Perayaan dilakukan melalui acara syukuran yang digelar di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada malam hari.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa agenda utama dalam acara tersebut adalah pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur. Ia juga mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengundang sejumlah tokoh partai politik yang berada di Jakarta.

“Acaranya, seperti yang sudah disampaikan, adalah syukuran. Kita potong tumpeng. DPP mengundang tokoh-tokoh partai yang ada di Jakarta yang berkesempatan untuk hadir,” ujar Sugiono saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Selain sebagai momen perayaan internal, acara syukuran ini juga akan diisi dengan doa bersama. Sugiono menekankan pentingnya empati terhadap masyarakat yang saat ini masih menghadapi dampak bencana alam.

“Tentu saja kita juga sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, dalam arti mereka yang tertimpa bencana dan masih dalam proses pemulihan,” ujarnya.