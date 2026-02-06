Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Gelar Syukuran HUT Ke-18 Malam Ini, Prabowo Undang Tokoh Parpol

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |17:11 WIB
Gerindra Gelar Syukuran HUT Ke-18 Malam Ini, Prabowo Undang Tokoh Parpol
Sekjen Partai Gerindra Sugiono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Partai Gerindra merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-18 pada Jumat (6/2/2026). Perayaan dilakukan melalui acara syukuran yang digelar di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada malam hari.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa agenda utama dalam acara tersebut adalah pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur. Ia juga mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengundang sejumlah tokoh partai politik yang berada di Jakarta.

“Acaranya, seperti yang sudah disampaikan, adalah syukuran. Kita potong tumpeng. DPP mengundang tokoh-tokoh partai yang ada di Jakarta yang berkesempatan untuk hadir,” ujar Sugiono saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Selain sebagai momen perayaan internal, acara syukuran ini juga akan diisi dengan doa bersama. Sugiono menekankan pentingnya empati terhadap masyarakat yang saat ini masih menghadapi dampak bencana alam.

“Tentu saja kita juga sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, dalam arti mereka yang tertimpa bencana dan masih dalam proses pemulihan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200077//presiden_prabowo-4Ouc_large.jpg
PM Albanese Tawarkan Prabowo agar Perwira Senior TNI Bertugas di Militer Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200054//prabowo_subianto-LeJw_large.jpg
PKB Bulat Dukung Prabowo Dua Periode, Cawapresnya Masih Misteri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200015//prabowo_subianto-zqKB_large.jpg
Prabowo Minta Maaf ke PM Albanese Tak Bisa Jemput saat Tiba di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200002//prabowo_subianto-firT_large.jpg
Prabowo dan PM Albanese Teken Traktat Keamanan RI-Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199977//presiden_prabowo_subianto_bertemu_dengan_perdana_menteri_australia_anthony_albanese-UIiq_large.jpg
Bertemu PM Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan hingga Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/278/3199947//ojk-7VEg_large.jpg
Prabowo Titip Pesan Reformasi Pasar Modal Kembalikan Kepercayaan Investor Asing, Langgar Aturan Tindak Tegas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement