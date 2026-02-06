Prabowo dan PM Albanese Teken Traktat Keamanan RI-Australia

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menandatangani Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia (Foto: Binti M/Okezone)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menandatangani Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia. Perjanjian ini akan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan kerja sama di kawasan kedua negara.

Dari pantauan Okezone, penandatanganan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Prabowo dan Albanese pun meneken secara langsung dokumen perjanjian tersebut, termasuk perjanjian kerja sama lainnya.

Prabowo menegaskan perjanjian traktat keamanan bersama ini merupakan penegasan hubungan erat Indonesia dan Australia. Hal ini juga sebagai wujud nyata dalam menjaga keamanan nasional masing-masing negara.

“Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik,” kata Prabowo.

Sementara Prabowo memandang pentingnya perjanjian tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi dasar untuk hidup berdampingan antara Indonesia dan Australia.