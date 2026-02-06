Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu PM Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan hingga Ekonomi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |09:40 WIB
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan hubungan bilateral yang selama ini ditopang kerja sama di berbagai sektor, terutama pendidikan dan ekonomi.

Data Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Pemerintah Australia, menunjukkan hubungan Indonesia–Australia terus berkembang, yang ditandai dengan peningkatan mobilitas pelajar, kerja sama kampus, hingga lonjakan nilai perdagangan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.

Kerja Sama Pendidikan

Hubungan pendidikan menjadi salah satu pilar utama kemitraan Indonesia dan Australia. Pada 2025, sekitar 24.000 mahasiswa Indonesia tercatat belajar di berbagai perguruan tinggi Australia. Secara total, lebih dari 200.000 warga Indonesia pernah menempuh pendidikan di negara tersebut.

Indonesia juga menjadi salah satu sumber mahasiswa internasional terbesar bagi Australia. Pemerintah Australia setiap tahun menyediakan sekitar 220 beasiswa dan program jangka pendek melalui skema Australia Awards Indonesia.

 

      
