PAN Pastikan Dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2029

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan akan mendukung kembali pencalonan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2029. Hal ini diungkap Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno, meski pilpres mendatang masih lama.

Eddy menegaskan dukungan PAN ini sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar yang menyebut partainya akan mendukung kepemimpinan Prabowo dua periode.

“Saya kira Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum saya, pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan dengan permasalahan terkait siapa yang akan kita dukung nanti di Pilpres yang akan datang,” kata Eddy di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Wakil Ketua MPR RI itu menyinggung bahwa PAN merupakan satu-satunya parpol di luar Partai Gerindra yang mendukung Prabowo Subianto sebanyak tiga kali dalam kontestasi Pilpres.