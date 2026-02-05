Advertisement
Adies Kadir Ucapkan Sumpah Hakim MK Depan Prabowo di Istana Sore Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |12:02 WIB
Adies Kadir Ucapkan Sumpah Hakim MK Depan Prabowo di Istana Sore Ini
Presiden Prabowo (foto: dok ist)
JAKARTA - Adies Kadir akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026) sore.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

"Rencananya sore ini akan ada agenda pengucapan sumpah hakim MK yang merupakan perwakilan dari DPR. Keputusan tersebut sudah diambil dalam rapat paripurna dan hari ini yang bersangkutan mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden," ujar Prasetyo di Kantor Bappenas, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK.

“Keppres sudah ditandatangani,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

 

