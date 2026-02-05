Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensesneg Minta Kepala Desa Aktif Pantau Warga Rentan Buntut Kasus di NTT

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |10:23 WIB
Mensesneg Minta Kepala Desa Aktif Pantau Warga Rentan Buntut Kasus di NTT
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan, bahwa kepala desa harus aktif memantau dan mengawasi kondisi kelompok masyarakat rentan, terutama warga yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Menurut Prasetyo, langkah proaktif di tingkat desa dan kelurahan akan membantu pemerintah pusat mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memastikan kehadiran negara bagi masyarakat kurang mampu.

"Kepala desa atau kepala dusun harus terus melakukan pemantauan dan melaporkan apabila terdapat warga yang belum terdata atau belum menerima manfaat dari program-program pemerintah," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/2/2026).

Ia menambahkan, pemantauan aktif tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya peristiwa-peristiwa memprihatinkan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199749//sekretaris_kabinet_teddy_indra_wijaya-Tj7L_large.jpg
Seskab Teddy: Iuran Board of Peace Tak Wajib, Indonesia Belum Bayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199742//kepala_badan_komunikasi_pemerintah_angga_raka_prabowo-VCri_large.jpg
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Kebijakan Luar Negeri Prabowo Tak Pernah Korbankan Kepentingan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199737//menlu_sugiono-uItq_large.jpg
Menlu Ungkap Iuran Board of Peace Mulai Dibayar Tahun Ini, Bisa Dicicil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/338/3199714//pengalihan_arus_lalu_lintas-Shds_large.jpg
Kunjungan PM Australia, Polisi Alihkan Lalu Lintas di 8 Ruas Jalan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199708//menlu_sugiono-HVPj_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Tokoh Diplomasi dan DPR, Ini Kata Menlu Sugiono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199688//pemerintah-PBQ8_large.jpg
Istana: Pengambilan Sumpah Adies Kadir sebagai Hakim MK 1-2 Hari ke Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement