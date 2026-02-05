Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamendagri: Pos Lintas Batas Negara di Papua Jangan Jadi Pajangan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |16:20 WIB
Wamendagri: Pos Lintas Batas Negara di Papua Jangan Jadi Pajangan!
Wamendagri: Pos Lintas Batas Negara di Papua Jangan Jadi Pajangan/ist
A
A
A

JAYAPURA – Pemerintah mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh hanya menjadi simbol kedaulatan, namun menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.

Demikian diutarakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Ribka Haluk dikutip, Kamis (5/2/2026).

Ribka menjelaskan,  bahwa sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah.

Presiden kata dia juga telah menugaskan tiga menteri utama yaitu Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Bappenas untuk berkoordinasi lintas kementerian dan Lembaga untuk optimalisasi pembangunan perbatasan.

“Kolaborasi antara Kemendagri dan DPR RI sangat penting untuk memastikan percepatan ekonomi di beranda terdepan negara ini memiliki dukungan regulasi yang kuat,” tambahnya.

Ribka berharap muncul solusi konkret yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi di wilayah perbatasan.

“Hal ini bertujuan agar daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam pengembangan ekonomi wilayahnya,” tandasnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR RI dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Papua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199835//junda_agung-nxZe_large.jpg
Juda Agung Tiba di Istana, Akan Dilantik Wamenkeu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199776//presiden_prabowo-vIOK_large.jpg
Adies Kadir Ucapkan Sumpah Hakim MK Depan Prabowo di Istana Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199778//prabowo-6Crs_large.jpg
Prabowo Lantik Wamenkeu Pengganti Thomas Djiwandono Sore Ini, Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199765//pemerintah-xEHa_large.jpg
Komite Board of Peace Akan Diisi Teknokrat dari Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199761//menlu_sugiono-WAc7_large.jpg
KTT D-8 Digelar di Jakarta, Menlu Fokus Siapkan Agenda Substantif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199753//mensesneg_prasetyo_hadi-Tlte_large.jpg
Mensesneg Minta Kepala Desa Aktif Pantau Warga Rentan Buntut Kasus di NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement