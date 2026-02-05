Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Panggil Kapolri ke Istana, Ternyata Ini yang Dibahas!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |16:23 WIB
Prabowo Panggil Kapolri ke Istana, Ternyata Ini yang Dibahas!
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Rabu, 4 Februari 2026. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

“Betul (Prabowo panggil Kapolri),” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Prasetyo mengatakan, pertemuan dengan Presiden Prabowo itu membahas laporan rutin terkait tugas Listyo sebagai Kapolri.

“Ya seperti biasa kan beliau melaporkan banyak hal berkaitan dengan tugas beliau sebagai Kapolri,” ujar dia.

Prasetyo menegaskan, dalam pertemuan itu, Sigit menyampaikan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta langkah-langkah penanganan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

“Tentang keamanan, ketertiban masyarakat, kemudian isu-isu apa yang sedang berkembang di masyarakat, penanganan-penanganan terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat,” ungkapnya.

 

