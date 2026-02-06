Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diciduk KPK, Kepala KPP Banjarmasin Mulyono: Saya Terima Uang, Itu Salah

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |00:03 WIB
Diciduk KPK, Kepala KPP Banjarmasin Mulyono: Saya Terima Uang, Itu Salah
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, mengaku menerima suap (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA — Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, mengaku menerima suap. Ia pun mengakui perbuatannya tersebut salah.

Hal itu disampaikan saat ia mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK usai diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Awalnya, ia mengaku telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai prosedur dan mengklaim negara tidak merugi atas perbuatannya.

“Tapi saya menerima janji hadiah uang, itu saya salah. Kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik,” kata Mulyono di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026) malam.

Sebelumnya, Mulyono diduga menerima suap sebesar Rp800 juta. Uang tersebut kemudian digunakan Rp300 juta untuk uang muka (DP) rumah.

