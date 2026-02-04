Advertisement
OTT di Banjarmasin, KPK: Terkait Restitusi Pajak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |14:54 WIB
OTT di Banjarmasin, KPK: Terkait Restitusi Pajak
KPK (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Operasi senyap ini berkaitan dengan restitusi pajak.

“Terkait restitusi pajak,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Rabu (4/2/2026).

Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Banjarmasin. Namun, Fitroh belum mengungkapkan identitas para pihak yang diamankan.

“KPP Banjarmasin,” tuturnya.

Fitroh juga belum dapat mengungkap perkara tersebut lebih jauh. Pasalnya, KPK masih melakukan pendalaman kasus.

"Masih pendalaman," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
