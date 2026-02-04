Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Selain Banjarmasin, KPK Gelar OTT di Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |14:43 WIB
Selain Banjarmasin, KPK Gelar OTT di Jakarta
Selain Banjarmasin, KPK Gelar OTT di Jakarta (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Rabu (4/2/2026). Ini merupakan OTT yang digelar lembaga antirasuah selain di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

1. OTT di Jakarta

Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto mengonfirmasi adanya oeprasi senyap itu. Ia menyampaikan, pihaknya menggelar OTT di dua lokasi berbeda.

"Jadi hari ini ada dua OTT, satu Banjarmasin yang kedua di Jakarta," ungkap Fitroh kepada wartawan.

Ia menyampaikan, kedua OTT itu memiliki perbedaan kasus. "Beda kasus," ucap Fitroh.

Diketahui, OTT di Kalsel menyasar KPP Banjarmasin terkait restitusi pajak. Sementara di Jakarta, Fitroh masih belum bisa memberikan bocoran.

Terlepas dari itu, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status perkara pada pihak yang telah diamankan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      






Telusuri berita news lainnya
