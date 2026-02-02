Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditegur Jubir KPK soal Persidangan, Noel: Juru Nyinyir, Isinya Bocil!

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |15:05 WIB
Ditegur Jubir KPK soal Persidangan, Noel: Juru Nyinyir, Isinya Bocil!
Terdakwa kasus korupsi Noel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel merespons pernyataan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang memintanya untuk fokus mengikuti proses persidangan daripada banyak memberikan komentar di luar konteks. Noel menyebut pernyataan Budi bernada nyinyir.

Hal itu disampaikan Noel menjelang dirinya duduk sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Senin (2/2/2026).

Awalnya, Noel menegaskan, bahwa hanya lembaga pengadilan yang berhak memberikan perintah kepadanya saat ini.

“Yang bisa memerintah saya pengadilan, bukan juru nyinyir. Eh, juru nyinyir atau juru, jubir itu, KPK-KPK itu. Juru nyinyir, bukan jubir itu si Budi-Budi itu ya. Yang bisa memerintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK,” kata Noel.

“Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang ‘bocil’, bohong, licik, dan liar,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK meminta eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel untuk fokus mengikuti jalannya persidangan terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan K3.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199065//kpk-LPeA_large.jpg
Periksa Hanif Dhakiri Terkait Kasus Pemerasan di Kemnaker, KPK: Sudah Terjadi Sejak 2010!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199042//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-MPXa_large.jpg
Diduga Rintangi Penyidikan Kasus Kuota Haji, Bos Maktour Travel Dibidik KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198975//kpk-wYxT_large.jpg
Eks Penyidik Sebut Jika KPK Dapat Dukungan Alat Canggih, Bisa 30 Kali OTT Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198959//abraham_samad-oime_large.jpg
4,5 Jam Bertemu Prabowo, Abraham Samad Ngaku Bahas Penguatan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198854//kpk-3hzC_large.jpg
Geledah Kantor Wali Kota Madiun, KPK Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198638//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-jn7T_large.jpg
Gus Yaqut Belum Ditahan, Ini Penjelasan KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement