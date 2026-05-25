HOME NEWS NASIONAL

Sesal Noel Jabat Wamenaker hingga Dituntut 5 Tahun: Pedih Sekali Dapat Jabatan Ini!

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |14:46 WIB
Eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Noel (foto: Okezone)
JAKARTA – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, mengaku menyesal menerima jabatan tersebut.

Pasalnya, posisi itu membuat dirinya tersandung kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Noel dengan hukuman lima tahun penjara. Tuntutan itu disebut Noel sebagai titik terendah dalam hidupnya.

"Ini perjalanan hidup saya yang begitu luar biasa. Ini titik nadir paling rendah dalam hidup saya," kata Noel di sela persidangan dengan agenda pembacaan pleidoi, Senin (25/5/2026).

Noel mengaku menyesal telah bergabung di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai wakil menteri.

"Kalau kita mau mengevaluasi, saya sebetulnya sudah menyesal sekali menjadi wakil menteri. Wakil Menteri Tenaga Kerja, menyesal sekali saya," ujarnya.

 

