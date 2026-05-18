Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Tuntutan Kasus Korupsi K3, Noel Mengaku Sakit Gigi: Bengkak Kayak Digebukin

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |15:51 WIB
Jelang Tuntutan Kasus Korupsi K3, Noel Mengaku Sakit Gigi: Bengkak Kayak Digebukin
Terdakwa korupsi Immanuel Ebenezer alias Noel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, menghadiri sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Dalam persidangan tersebut, Noel mengaku tengah mengalami sakit gigi yang menyebabkan bagian wajahnya membengkak.

“(Sakit) gigi. Gigi nih, bengkak nih muka saya nih. Kayak digebukin tahanan,” ujar Noel kepada wartawan.

Meski sedang sakit, Noel tetap mengikuti jalannya sidang. Ia juga mengapresiasi respons cepat pihak rumah tahanan KPK yang langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

“Untung Kepala rutan, penjaga tahanannya responsif sekali untuk menangani penyakit saya, langsung dibawa ke rumah sakit,” katanya.

Saat sidang dimulai, Noel turut menyampaikan kondisinya kepada Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana. Ia bahkan memperlihatkan bagian wajahnya yang membengkak di hadapan majelis hakim.

“Saudara sakit?” tanya hakim.

“Saya sakit gigi Yang Mulia,” jawab Noel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/622/3219060//vokasi-9Sk5_large.jpg
Pelatihan Vokasi Tahap II Dibuka 19 Mei 2026, Peserta Dapat Uang hingga Sertifikat BNSP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219043//noel-xMfc_large.jpg
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/320/3218973//kerja-Zk0o_large.jpg
Ada Pelatihan Nasional untuk Lulusan SMK/SMA, Dapat Uang Saku Rp20.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/455/3218963//magang-bF5E_large.jpg
Kuota Magang Nasional 2026 Naik Jadi 150 Ribu, Dapat Gaji UMP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218606//kpk-XzUC_large.jpg
KPK Bongkar Setoran Miliaran Rupiah dari Perusahaan ke Oknum Kemnaker sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218503//bantuan-UI15_large.jpg
Ini Cara Daftar Bantuan TKM Pemula 2026 Rp5 Juta 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement