Jelang Tuntutan Kasus Korupsi K3, Noel Mengaku Sakit Gigi: Bengkak Kayak Digebukin

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, menghadiri sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Dalam persidangan tersebut, Noel mengaku tengah mengalami sakit gigi yang menyebabkan bagian wajahnya membengkak.

“(Sakit) gigi. Gigi nih, bengkak nih muka saya nih. Kayak digebukin tahanan,” ujar Noel kepada wartawan.

Meski sedang sakit, Noel tetap mengikuti jalannya sidang. Ia juga mengapresiasi respons cepat pihak rumah tahanan KPK yang langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

“Untung Kepala rutan, penjaga tahanannya responsif sekali untuk menangani penyakit saya, langsung dibawa ke rumah sakit,” katanya.

Saat sidang dimulai, Noel turut menyampaikan kondisinya kepada Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana. Ia bahkan memperlihatkan bagian wajahnya yang membengkak di hadapan majelis hakim.

“Saudara sakit?” tanya hakim.

“Saya sakit gigi Yang Mulia,” jawab Noel.